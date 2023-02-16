Есть ли спорные участки на госгранице Казахстана, ответили в Погранслужбе

Сетка Рабица. Иллюстративное фото: pixabay.com

Директор Пограничной службы РК Ерлан Алдажуманов в кулуарах сената прокомментировал вопрос о делимитации и демаркации государственных границ Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, есть ли по периметру казахстанской границы нерешенные или спорные участки.

"На данный момент спорных участков на государственной границе у нас нет. У нас КНР полностью вопрос государственной границы закрыт. С Кырызстаном – закрыт. У нас остался вопрос по Туркменистану. Ратификация только осталась, все вопросы решены.

С Узбекистаном и с Россией идет вопрос. Осталась только Восточно-Казахстанская область – горное направление, где очень сложно работу вести. Там небольшой период времени. Поэтому в соответствии с планом работы ведутся. Я думаю, они будут своевременно закончены.

Пока спорных, проблемных вопросов нет", – заявил в ответ Ерлан Алдажуманов.

По его словам, участок с Россией очень небольшой.

"Там остался кусочек именно где ВКО, где горы идут. Там проблема в том, что, когда идет демаркация, есть два этапа работы: теоретический, письменный – когда идет описание государственной границы, и второй этап – когда практически (специалисты – прим. ред.) выезжают на государственную границу и уже точки определяют на госгранице, где будет проходить сама линия.

Поэтому с учетом климатических, погодных условий и рельефа местности постепенно работа идет. В прошлом году она уже была закончена в Шемонаихинском районе. Потом по участку в Семипалатинской области закончена по-новому. Идет работа по Восточно-Казахстанской области. Осталось процентов 50%. Порядка 300 километров по протяженности. Работа идет постепенно, по плану", – заверил спикер.

Добавим, что делимитация, согласно Большому энциклопедическому словарю, – это определение положения и направления государственной границы по соглашению между сопредельными государствами, зафиксированное в договоре и графически изображенное на прилагаемых к договору картах. На основании делимитации границ проводится демаркация границы.

При этом демаркация границ, как указывает тот же источник, – это установление линии государственной границы на местности путем сооружения пограничных знаков на основании документов о делимитации границ. Осуществляется смешанными комиссиями, которые образуются договаривающимися сторонами.

Делимитация и демаркация госграницы Казахстана

Как сообщается на официальном сайте Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК, общая протяженность государственной границы Казахстана составляет 13 398 километров.

Казахстан граничит с пятью государствами: Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

С каждой из этих стран на основании заключенных на международном уровне договоров о делимитации (разметке) государственной границы определена продолжительность совместных границ:

с Российской Федерацией – 7548 километров;

с Кыргызской Республикой – 1257 километров;

с Туркменистаном – 459 километров;

с Республикой Узбекистан – 2351 километр;

с Китайской Народной Республикой – 1783 километра.

Для обозначения на местности прохождения линии государственной границы государства проводят демаркацию границ, которая предполагает помимо юридического определения границы физическое обозначение пограничными знаками.

В 2018 году Казахстан завершил демаркацию границ с Туркменистаном и Кыргызской Республикой. Демаркация с Китайской Народной Республикой также завершена, соответствующий Закон был подписан в 2002 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2009660-est-li-spornye-uchastki-na-gosgranitse-kazahstana-otvetili-v-pogransluzhbe/