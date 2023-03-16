Когда Казахстан завершит процесс демаркации границы с Россией, ответили в МИД

Глобус. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко в кулуарах сената озвучил примерные сроки завершения процесса демаркации границы Казахстана с Россией, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Василенко заявил, что процесс демаркации границы с Россией продолжается не один год. При этом вице-министр добавил, что сейчас он находится на заключительной стадии.

"Это самая протяженная сухопутная граница в мире, и поэтому можете представить и сложности, которые присутствуют при определении границы на местности, с учетом того, что она также проходит по участкам со сложным рельефом. Например, по гористой местности", – сообщил он.

Василенко отметил, что демаркация границ – это рабочий процесс, и он продолжается "также интенсивно и регулярно в совершенно нормальном режиме".

"Мы рассчитываем, что в течение 3-4 лет сможем завершить и этот процесс", – подчеркнул чиновник.

Как сообщается на официальном сайте Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК, протяженность государственной границы Казахстана и России составляет 7 548 километров.

По данным ведомства, из них демаркировано 6696 километров или 89%, от общей протяженности государственной границы с РФ. В результате этой работы установлено 5066 пограничных столбов.

Ранее директор Пограничной службы РК Ерлан Алдажуманов сообщал, что вопрос демаркации продолжается с Российской Федерацией.

"Остался горный участок в Восточно-Казахстанской области. С учетом рельефа работы проводятся только в летний период", – сказал Алдажуманов.

Добавим, что делимитация, согласно Большому энциклопедическому словарю, – это определение положения и направления государственной границы по соглашению между сопредельными государствами, зафиксированное в договоре и графически изображенное на прилагаемых к договору картах. На основании делимитации границ проводится демаркация границы.

При этом демаркация границ, как указывает тот же источник, – это установление линии государственной границы на местности путем сооружения пограничных знаков на основании документов о делимитации границ. Осуществляется смешанными комиссиями, которые образуются договаривающимися сторонами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013199-kogda-kazahstan-zavershit-protsess-demarkatsii-granitsy-s-rossiey-otvetili-v-mid/