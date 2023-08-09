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Токаев направил телеграмму президенту Сингапура

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Касым-Жомарт Токаев и Халима Якоб
Касым-Жомарт Токаев и Халима Якоб. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Сингапура Халиме Якоб, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Халиму Якоб с Национальным днем Республики Сингапур.

Глава государства высоко оценил тесное партнерство двух стран, основанное на искренней дружбе и плодотворном политическом диалоге.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе двусторонних переговоров договоренности в мае текущего года станут прочной основой для развития стратегического взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром.

Напомним, что президент Сингапура побывала в Казахстане с государственным визитом в мае. Во время переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Якоб в нашу страну – историческое событие.

В свою очередь лидер Сингапура выразила благодарность президенту Казахстана за приглашение и теплое гостеприимство. Также она высоко оценила уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между двумя странами.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев наградил главу Сингапура орденом "Достық" І степени.

Во время переговоров Халима Якоб похвалила президента Казахстана за знание нескольких языков. Еще она отметила, что Касым-Жомарт Токаев начинал дипломатическую карьеру именно в Сингапуре.

По информации на официальном сайте президента Сингапура, Халима Якоб вступила в должность главы государства 14 сентября 2017 года, став восьмым президентом республики.

До этого в течение 12 лет она была представителем Сингапура в Международной организации труда, 33 года проработала в Национальном конгрессе профсоюзов. В 2013 году она стала первой женщиной, избранной спикером парламента Сингапура.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2031763-tokaev-napravil-telegrammu-prezidentu-singapura/

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