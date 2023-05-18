Казахстанцам упростят доступ к eBay, Alibaba и Amazon

EBay. Иллюстративное фото: Ulrich Baumgarten via Getty Images

Жителям Казахстана собираются упростить доступ к таким крупнейшим интернет-площадкам, как eBay, Alibaba, Amazon, сообщается в официальном Telegram-канал Фонда "Самрук-Қазына".

В публикации Фонда говорится, что такие договоренности были достигнуты сегодня между руководством "Казпочты" и китайской UBI Smart Parcel (Shenzhen) Limited, а также закреплены в соответствующем меморандуме.

Меморандум, как сообщается, подписан в Сиане в рамках госвизита президента Касым-Жомарта Токаева.

"UBI уже более 30 лет работает в сфере логистики, сотрудничая с крупнейшими интернет-площадками eBay, Alibaba, JD, PDD, WiSH, Amazon. Сотрудничество "Казпочты" с UBI поможет казахстанцам получить доступ к крупнейшим площадкам электронной коммерции Китая", – гласит сообщение.

Напомним, что 17-19 мая президент Казахстана находится с государственным визитом в Китае. Вчера он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином.

Также в рамках госвизита президента в КНР был подписан ряд документов.

Сегодня в Сиане с участием главы государства проходит казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол. О чем президент говорил на мероприятии инвесторам из КНР, можно прочитать тут.

Alibaba – ведущая платформа, основанная в 1999 году, для глобальной оптовой торговли. Обслуживает миллионы покупателей и поставщиков по всему миру, говорится на официальном сайте.

EBay – интернет-аукцион и торговая компания, основанная американским предпринимателем Пьером Омидьяром в 1995 году. Была одной из первых компаний, создавших и выпустивших на рынок интернет-сайт для объединения покупателей и продавцов товаров и услуг.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Amazon – интернет-магазин, поставщик веб-услуг, ставший культовым примером электронной коммерции. Штаб-квартира компании находится в Сиэтле, штат Вашингтон. Компания была основана в 1994 году Джеффом Безосом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021145-kazahstantsam-uprostyat-dostup-k-ebay-alibaba-i-amazon/