В Акорду прибыли президенты Таджикистана, Узбекистана и глава Евросовета (видео)

Совместное фото участников встречи глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета: t.me/bort_01

Лидеры стран Центральной Азии прибыли сегодня в Акорду на встречу с главой Европейского совета, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана.

В резиденцию президента Казахстана прибыли главы Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, а также Европейского совета – Шарль Мишель.

Токаев лично поприветствовал всех гостей.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда встретил лидера Кыргызстана Садыра Жапарова.

Сегодня Токаев и Мишель в ходе встречи подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития "зеленой" экономики, транспорта и логистики, а также обменялись мнениями по развитию взаимодействия в формате Центральная Азия – Европейский Союз.

По завершении переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского Совета Шарль Мишель провели брифинг для представителей масс-медиа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994596-tokaev-vstretil-prezidenta-tadzhikistana-emomali-rahmona/