Токаев обсудил визит Путина в Казахстан с послом России

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла России Алексея Бородавкина, а также посла Китая Чжан Сяо. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года.

Кроме того, были обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства.

Отметим, что, как сообщается на официальном сайте посольства РФ в РК, Алексей Бородавкин был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Казахстан 7 февраля 2018 года указом Владимира Путина.

Также за свою карьеру он работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом.

Алексей Бородавкин. Фото: rfembassy.kz

Во время встречи с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо отмечена актуальность проведения саммита "Центральная Азия + Китай", который пройдет в Сиане в мае 2023 года, а также запланированного государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР.

Подчеркнута важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений, расширения экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

Глава государства высоко оценил миротворческие усилия председателя Китая Си Цзиньпина по политическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Добавим, что Чжан Сяо был назначен послом Китая в Казахстане 31 августа 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте посольства КНР В РК.

До этого в разные годы в числе прочих он занимал должности советника посольства КНР в Республике Беларусь, чрезвычайного и полномочного посла КНР в Республике Узбекистан, а также посланника посольства КНР в Российской Федерации.

Чжан Сяо. Фото: kz.china-embassy.gov.cn

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2012842-tokaev-obsudil-voprosy-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-s-poslami-rossii-i-kitaya/