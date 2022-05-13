Талибы выразили надежду, что Россия признает действующее правительство Афганистана

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Представитель правительства талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) в Москве выразил надежду на то, что Россия станет первой из стран, признавших действующее афганское правительство, передает РИА Новости.

"Мы очень надеемся на это. И мы особенно хотим, чтобы Россия стала первой страной, которая официально сделает это - признает", - говорит временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

Гарвал приступил к своим обязанностям на территории России в апреле этого года.

При этом российское правительство подчеркнуло, что выдача ему аккредитации не означает официального признания Москвой правительства талибов (запрещенная организация в Ккзахстане и ряде стран).

Состав временного правительства Афганистана был сформирован в начале сентября 2021 года, его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969171-taliby-vyrazili-nadezhdu-chto-rossiya-priznaet-deystvuyuschee-pravitelstvo-afganistana/