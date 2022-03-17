ООН установит официальные отношения с новым правительством Афганистана

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Сегодня, 17 марта, Совет безопасности ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном, который находится под контролем движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена на территории Казахстана и ряда других стран).

Как пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ, "За" установление контактов с новыми властями Афганистана проголосовали 14 участников заседания. От голосования воздержалась только Россия.

При этом подчеркивается, что талибам еще предстоит признание со стороны международного сообщества.

Напомним, что "Талибан" в прошлом году практически без сопротивления взял под контроль все провинции Афганистана. 15 августа боевики движения вошли в столицу страны Кабул, откуда спешно бежали президент Ашраф Гани и члены его правительства.

На сегодняшний день движение "Талибан" официально не признано ни одним государством мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961346-oon-ustanovit-ofitsialnye-otnosheniya-s-novym-pravitelstvom-afganistana/