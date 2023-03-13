Министр иностранных дел Великобритании прилетит в Казахстан с визитом

Джеймс Клеверли. Фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

Официальный представитель МИД РК на брифинге в ведомстве сообщил о планируемом визите в Казахстан британского министра иностранных дел, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказал Айбек Смадияров, 17-18 марта состоится визит министра иностранных дел по делам содружества и развития соединенных королевств Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Клеверли в Казахстан.

По словам Смадиярова, в Астане Клеверли встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Алиханом Смаиловым.

Планируется также, что во время визита британского министра пройдут переговоры с руководством казахстанского внешнеполитического ведомства.

"В рамках визита планируется открытие сквера имени Елизаветы II в Астане", - резюмировал Смадияров.

Отметим, что ранее в МИДе уже сообщали о планах открыть сквер в честь королевы Елизаветы II, скончавшейся в сентябре прошлого года.

Елизавета II вошла в историю Великобритании как самый долгоправящий монарх - она была на престоле с 1952 по 2022 года. В июле в Великобритании отмечали платиновый юбилей ее правления. После смерти Елизаветы II королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.

Добавим также, что Джеймс Клеверли, как сообщает РИА Новости, родился 4 сентября 1969 года в Лондоне. Окончил Университет Западного Лондона, где изучал гостиничный и ресторанный менеджмент.

В разные годы работал в рекламных компаниях, был соучредителем рекламной компании Point and Fire.

В 2008 году был избран в Лондонскую ассамблею (выборный орган в Великобритании, являющийся частью Администрации Большого Лондона).

А в январе 2009 года занимавший тогда пост мэра Лондона Борис Джонсон назначил Джеймса Клеверли послом по делам молодежи.

В 2015 году победил на парламентских выборах в округе Брейнтри от Консервативной партии, в 2017-м был переизбран в парламент.

В 2019 году был избран председателем Консервативной партии, позже занимал пост парламентского помощника министра по выходу из Евросоюза.

В правительстве Джонсона Клеверли был министром без портфеля, в 2022-м занял пост министра образования, а при Лиз Трасс был назначен министром иностранных дел.

Джеймс Клеверли является также офицером территориальной армии, имеет звание подполковника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2012702-ministr-inostrannyh-del-velikobritanii-priletit-v-kazahstan-s-vizitom/