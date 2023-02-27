Госсекретарь США Блинкен сообщил о своем вылете в Казахстан

Энтони Блинкен. Фото: Drew Angerer / Getty Images

Глава Государственного департамента США (орган, выполняющий функцию министерства иностранных дел) Энтони Блинкен опубликовал в Twitter пост с фотографией из аэропорта. Ранее был анонсирован его визит в Казахстан.

"Сегодня я отправляюсь в путешествие по Казахстану, Узбекистану и Индии. Это будет моя первая поездка в качестве госсекретаря в Казахстан и Узбекистан, и я с нетерпением жду дальнейшего развития наших партнерских отношений с Центральной Азией. Оттуда я отправлюсь в Индию на встречу G20", – сообщил Блинкен.

Ранее казахстанский МИД объявил, что Блинкен по прибытии в Астану встретится с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

В этот же день Блинкен поучаствует в министерской встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. Она также пройдет в столице.

"На повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США", – говорилось в сообщении МИД.

По информации российского информагентства "ТАСС", пост госсекретаря США Энтони Блинкен занял в январе 2021 года. Его кандидатуру на эту должность выдвинул президент США Джо Байден.

Блинкен родился 16 апреля 1962 в Нью-Йорке. Выпускник Гарвардского и Колумбийского университетов. Доктор права, вел адвокатскую практику в Нью-Йорке и Париже.

В разные годы работал в аппарате Совета национальной безопасности США, был спецпомощником президента по внешнеполитическим вопросам, входил в руководство Центра стратегических и международных исследований.

Когда в 2009 году Барак Обама стал президентом, а Джо Байден – вице-президентом, Блинкен занял пост советника вице-президента по нацбезопасности, а в 2013 году стал заместителем советника по нацбезопасности президента.

Позже был заместителем госсекретаря, в 2017 году сотрудничал с газетой New York Times и телеканалом CNN, а в 2018 году основал консалтинговую фирму WestExec Advisors. В 2020 году вошел в избирательный штаб Байдена и стал его советником по международным вопросам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2010944-gossekretar-ssha-blinken-soobschil-o-svoem-vylete-v-kazahstan/