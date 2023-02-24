Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан

Энтони Блинкен. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан 28 февраля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МИД РК.

Как рассказали в министерстве иностранных дел, в Астане госсекретарь встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

В этот же день в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

"На повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США", - говорится в сообщении МИД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2010677-gossekretar-ssha-entoni-blinken-posetit-kazahstan/