Когда Казахстан может начать отгрузку нефти в Германию, ответили в Минэнерго

Нефтепровод. Иллюстративное фото: Antoine Gyori/AGP/Corbis via Getty Images

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах кабмина высказался о сроках отгрузки казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию, передает корреспондент NUR.KZ.

Акчулаков сообщил о завершении тендерных процедур самим грузоотправителем.

"В прошлый раз говорил, что тендерные процедуры по самому грузоотправителю, условно говоря, недропользователю, проведены. Вчера, вроде, сказали, что закончили, теперь должны маршрутки подать по прокачке. Техническая работа осталась", – сообщил министр.

По словам главы Минэнерго, начаться отгрузка нефти может уже сегодня.

"Надеюсь очень сильно, что сегодня. Думаю, если закончили (тендерные процедуры – прим. ред.), сегодня можно будет отгрузку начать уже", – резюмировал министр.

В материале издания "Известия" отмечается, что "Дружба" — крупнейший российский трубопровод, осуществляющий поставки нефти в Европу, и самый протяженный нефтепровод в мире.

Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до белорусского Мозыря, а затем разветвляется на два участка: южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии) и северный (по территории Беларуси, Польши, Германии). Ранее нефть по северной ветке качали также Латвия и Литва, но с 2006 года эти поставки были остановлены. Нефтепровод способен поставлять 66,5 млн тонн нефти в год.

Летом прошлого года Евросоюз объявил о введении эмбарго на импорт российской нефти с конца 2022 года.

Сообщалось, что полностью будут запрещены поставки морем, на которые приходилось 75% российского нефтяного экспорта в Европу. Венгрии, Чехии, Словакии и Болгарии в качестве исключения планировалось разрешить получать нефть по трубопроводу "Дружба". Германия и Польша заявляли, что откажутся и от него до конца 2022 года, пишет DW.

А в декабре прошлого года в СМИ появилась информация, что Германия планирует импортировать казахстанскую нефть вместо российской в 2023 году. Сообщалось, что по трубопроводу "Дружба" вместо нефти из России будет идти сырье из Казахстана.

В январе Болат Акчулаков сообщил, что речь идет о возможности экспорта в Германию до 6 млн тонн нефти в год. Также он рассказал, что Министерство энергетики получило устное подтверждение со стороны России, потому что пропуск идет через ее границу.

В начале января министр энергетики заявил, что первую партию казахстанской нефти планировалось отправить в Германию еще до конца января этого года. Но из-за технических проблем сроки пришлось пересмотреть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2010364-nadeyus-chto-segodnya-glava-minenergo-o-tom-kogda-nachnetsya-otgruzka-nefti-v-germaniyu/