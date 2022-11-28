Токаев прибыл в Россию с официальным визитом (видео)

Касым-Жомарт Токаев в Москве. Фото: t.me/bort_01

В воскресенье, 27 ноября, вечером президент Казахстана прибыл в столицу Российской Федерации с официальным визитом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы главы государства.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Сегодня в Москве состоятся переговоры глав государств. Помимо переговоров, лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщили в пресс-службе казахстанского президента.

Кроме того, на этой неделе ожидается, что Токаев совершит свой первый официальный визит во Францию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999133-tokaev-priletel-v-rossiyu-s-ofitsialnym-vizitom-video/