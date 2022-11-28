Токаев предложил расширить пропускную способность пограничных переходов между Казахстаном и Россией

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: пресс-служба Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 28 ноября, принял участие в ХVIII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает официальный сайт Акорды.

Выступая перед участниками мероприятия в режиме видеоконференцсвязи, президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что снятие всех ограничений и создание взаимовыгодных условий в торговле является ключом к качественному экономическому росту Казахстана и России.

"В прошлом месяце мы отметили знаменательную для наших стран дату – 30-летие установления дипломатических отношений. За это время наши государства смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства. Между нашими странами налажен доверительный и конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества. Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и интеграционных объединений (ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ и СВМДА), что вносит значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и повышение роли всей Евразии в глобальной политике и экономике", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, из года в год усиливается экономическая кооперация между странами. Неуклонно растет взаимный товарооборот, реализуются совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах.

"В прошлом году объемы торговли между Казахстаном и Россией достигли нового рекордного значения – 24,5 миллиарда долларов. Итоги первых 9 месяцев текущего года показывают рост товарооборота на 5%. Улучшился ассортимент казахстанского экспорта в Россию стоимость которого превышает 100 тыс. долларов. По сравнению с прошлым годом количество товарных позиций увеличилось с 640 до 1050 наименований. Поставки в российские регионы выросли более чем в 2,5 раза из Алматы, из Астаны – в 5 раз. Значительно активизировалась приграничная торговля. К примеру, поставки в Россию из Актюбинской области увеличились на 48%, из Павлодарской – на 36%", – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: пресс-служба Акорды

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в нашей стране успешно работают более 17 тысяч компаний с российским участием и казахстанско-российских совместных предприятий.

"Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут. Будем делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать как много больше в нашу экономику. Это является еще одним доказательством того, что между нашими странами налажено эффективное взаимодействие. Приток прямых инвестиций из России в Казахстан в прошлом году обошел допандемийный уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов. При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34%, достигнув 535 миллионов долларов. Вместе с тем существует значительный потенциал для дальнейшего усиления торгово-экономического сотрудничества наших стран. Одним из направлений, в котором мы особенно заинтересованы, является кооперационное сотрудничество. На сегодняшний день в этой сфере между Казахстаном и Россией реализовано 110 совместных проектов на общую сумму 23 миллиарда долларов с созданием порядка 30 тысяч рабочих мест", – подчеркнул президент.

Глава государства призвал ускорить модернизацию логистических цепочек. По его мнению, в поиске новых точек роста в торговле и экономике в целом могут помочь только своевременные и смелые решения. Так, для формирования современной и эффективной инфраструктуры сбыта продукции в приграничных регионах Казахстана создается система торговых хабов для всего евразийского пространства.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: пресс-служба Акорды

Кроме этого, для дальнейшего расширения многогранного взаимовыгодного сотрудничества президент предложил сосредоточить совместные усилия на следующих направлениях.

"Первое. Следует усилить деятельность Подкомиссии по вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества. В число ключевых задач Подкомиссии входит координация и реализация межрегиональных программ сотрудничества.

Второе. Особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией. Полагаем, что данную работу следует проводить с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и маршрута "Север – Юг", и сопрягать эти маршруты с деятельностью ЕАЭС. Третье. Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых и инвестиционных отношений", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он назвал приоритетом строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на приграничных территориях Казахстана и России, а также расширение сотрудничества в производстве продукции высоких переделов.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 28 ноября, прибыл с официальным визитом в Россию, который начался с возложения цветов к мемориалу "Могила неизвестного солдата".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999266-tokaev-prinyal-uchastie-v-forume-mezhregionalnogo-sotrudnichestva-kazahstana-i-rossii/