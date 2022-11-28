Токаев встретился с премьером России Мишустиным

Касым-Жомарт Токаев и премьер России Михаил Мишустин. Фото: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве, передает Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".

Президент отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества Казахстана и России. По его словам, особые успехи достигнуты в сфере торгово-экономического взаимодействия.

"Мы ценим сотрудничество с Российской Федерацией. Сегодняшний визит был очень насыщенным, это мое мнение и мнение Владимира Владимировича, мы выразили удовлетворение итогами моего визита в Москву. Подписана декларация, кроме того, мы обсудили наиболее актуальные вопросы нашего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной сферах.

Открыли Форум сотрудничества приграничных районов. Только что были названы главные цифры торговли. Действительно, в прошлом году товарооборот составил 24,5 млрд долларов, на сегодняшний день уже эти показатели достигнуты. Но еще до конца года, думаю, появятся новые цифры и новые показатели", – подчеркнул Токаев.

Встреча делегаций Казахстана и России. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана поблагодарил Михаила Мишустина за активную и плодотворную работу, нацеленную на достижение конкретных результатов.

В свою очередь Михаил Мишустин заявил о готовности к практической реализации договоренностей, достигнутых главами государств.

"Важно, что свой первый визит после переизбрания на пост президента Казахстана вы совершаете в Российскую Федерацию. Мы в этом видим дальнейшее укрепление наших братских, союзнических отношений, которые опираются на многовековую дружбу россиян и наших казахстанских партнеров.

Только что в Кремле прошли ваши переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вы подписали совместную декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Приняты стратегические решения об углублении сотрудничества России с Казахстаном. У нас по линии правительств теперь стоит задача реализовать то, что было решено нашими президентами", – сказал глава правительства России.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию.

Сегодня он возложил цветы на "Могилу неизвестного солдата" в Москве, а также принял участие в ХVIII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Позже глав государства провел встречу с Путиным.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999292-tokaev-vstretilsya-s-premerom-rossii-mishustinym/