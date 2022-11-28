Токаев возложил цветы на "Могилу неизвестного солдата" в Москве (фото)

Касым-Жомарт Токаев в Москве. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию, который начался с возложения цветов к мемориалу "Могила неизвестного солдата". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Президент возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата", – говорится в сообщении пресс-службу главы государства.

Отмечается, что с церемонии возложения цветов к мемориалу "Могила неизвестного солдата" в Александровском саду начался официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию.

После минуты молчания оркестр исполнил государственный гимн Республики Казахстан. Затем почетный караул прошел торжественным маршем перед делегацией Казахстана.

По данным с официального сайта Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, 3 декабря 1966 года в связи с празднованием 25-летия разгрома фашистских войск под Москвой у Кремлевской стены в Александровском саду был захоронен прах одного из неизвестных защитников российской столицы, павшего в боях за город в 1941 году.

Позже над его погребением был возведен монумент в память о воинах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Напомним, что вчера вечером президент Казахстана прибыл в столицу России с официальным визитом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999263-tokaev-vozlozhil-tsvety-na-mogilu-neizvestnogo-soldata-v-moskve/