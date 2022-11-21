Житель Уральска пришел в 5 утра проголосовать на выборах

Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Житель Уральска пришел в пять утра проголосовать на выборах президента Казахстана. Мужчине пришлось ждать со сторожем. Об этом сообщили в избирательном участке №465, передает "Мой город".

По словам председателя избирательного участка №465 Асем Бакытжановой, первый избиратель подошел в пять утра.

"Я впервые на этом участке в качестве председателя. Очень удивилась, когда к нам пришел мужчина примерно в пять утра. Он сидел и дожидался открытия участка вместе со сторожем. Наблюдатели пришли за час до начала выборов. Но, по правилам, сначала проверили все кабинки, урны, подготовили участок. Затем ровно в семь прозвучал гимн и наш первый избиратель отдал свой голос. Мы ему сделали подарок", - сообщила Асем Бакытжанова.

Как выяснилось, мужчина одинокий и всегда приходит голосовать первым.

Напомним, 20 ноября прошли выборы президента Казахстана. По данным exit poll, больше всего голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998192-zhitel-uralska-prishel-v-5-utra-progolosovat-na-vyborah/