Выборы президента Казахстана: где уже открылись избирательные участки

Сырымбек Тау. Фото: t.me/pressmfakz

Сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят выборы президента. Из-за разницы в часовых поясах за рубежом уже открылись первые избирательные участки, сообщает официальный Telegram-канал МИД РК.

Одними из первых своим избирательным правом воспользовались казахстанцы, проживающие в Японии и Южной Корее.

Первым казахстанцем, проголосовавшим в Токио на выборах, стал предприниматель Сырымбек Тау.

"Думаю, что участие в выборах - долг каждого гражданина перед государством. Мы, делая свой выбор, должны активно участвовать в государственном деле. Считаю, что каждый должен внести свой вклад в устойчивое развитие и укрепление нашего государства", - сказал наш соотечественник.

Сврю работу начали также участки для голосования в городах Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Улан-Батор, Джакарта и Бангкок.

В Казахстане избирательные участки должны открыться в 07:00, однако некоторые из них начали работу на час раньше. Это участки в воинских частях, отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства, в домах отдыха, санаториях, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, а также на некоторых предприятиях.

Отдать свои голоса казахстанцы могут за одного из шести кандидатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1997958-vybory-prezidenta-kazahstana-gde-uzhe-otkrylis-izbiratelnye-uchastki/