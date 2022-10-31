Токаев выразил соболезнованию премьер-министру Индии после обрушения моста

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в индийском штате Гуджарат.

"Я с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении пешеходного моста в штате Гуджарат, которое привело к трагической гибели людей и большому числу раненых. В связи с этим печальным событием выражаю искренние соболезнования народу и правительству Индии, а также сочувствие семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Напомним, трагедия произошла вечером 30 октября на мосту на плотине Мачху рядом с городом Морби. На мосту в момент происшествия находилось около 500 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1995074-tokaev-vyrazil-soboleznovaniyu-premer-ministru-indii-posle-obrusheniya-mosta/