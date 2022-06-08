Подвесной мост обрушился вместе с людьми в Мексике, есть пострадавшие (видео)

Подвесной мост. Кадр из видео: t.me/shot_shot

Сегодня, 8 июня, стало известно о травматичном инциденте в Мексике: подвесной мост сорвался вместе с людьми, переходившими по нему. Момент обрушения моста был снят на видео.

Как сообщается в Telegram-канале SHOT, обрушение подвесного моста произошло в мексиканском городе Куэрнавака.

По данным местных СМИ, инцидент произошел прямо во время торжественного открытия моста.

На видео можно заметить, что с одного края на другой переходила группа людей, и вдруг некий мужчина в черном начал прыгать.

Предположительно, именно "из-за безрассудства человека, который начал прыгать", вся нижняя часть оторвалась и почти все находившиеся там люди упали вниз. Так звучит официальная версия властей.

Указывается, что в результате происшествия пострадали более 20 человек, среди них — мэр города Куэрнавака и его жена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973208-podvesnoy-most-obrushilsya-vmeste-s-lyudmi-v-meksike-est-postradavshie-video/