Четыре человека погибли в результате обрушения участка трассы в Китае

Кадр из видео с места событий: t.me/rian_ru

Четыре человека погибли, 8 пострадали при обрушении участка скоростной трассы в Китае. Мост повернулся набок и упал на дорогу.

Инцидент произошел накануне днем в провинции Хубэй, передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. Сообщается, что по неустановленной причине 500-метровый участок моста скоростной автотрассы, стоящий на железобетонных опорах, повернулся почти на 90 градусов и упал.

Упавший мост заблокировал расположенную под ним другую скоростную трассу.

Издание пишет, что с моста упали 3 грузовика, а один легковой автомобиль был раздавлен упавшим участком трассы.

Погибли 4 человека, еще 8 получили травмы различной степени тяжести.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий, ведется расследование причин инцидента. Издание опубликовало кадры с места событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1947402-chetyre-cheloveka-pogibli-v-rezultate-obrusheniya-uchastka-trassy-v-kitae/