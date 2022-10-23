Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину, недавно избранному в качестве главы Коммунистической партии Китая на третий срок. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщили в Акорде, Токаев сердечно поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

"Убедительная победа, безусловно, является свидетельством широкой поддержки соотечественниками Вашей мудрой и дальновидной политики, направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост благосостояния граждан и повышение авторитета страны на международной арене.

Искренне желаю, чтобы под Вашим руководством страна достигла еще больших высот в своем развитии", – отмечается в телеграмме.

Напомним, сегодня Центральный комитет Коммунистической партии Китая XX созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Он также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.

В середине сентября Си Цзиньпин посетил Казахстан, что стало его первым зарубежным визитом после пандемии COVID-19.

Здесь он провел с Токаевым встречу, где стороны подписали совместное заявление по случаю 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем. Затем они осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий".

Также в ходе визита Касым-Жомарт Токаев наградил Си Цзиньпина орденом "Алтын Қыран". В благодарность китайский лидер отметил, что "очень дорожит" этим орденом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994092-tokaev-pozdravil-si-tszinpina-s-pereizbraniem/