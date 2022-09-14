Теплое прощание Токаева и Си Цзиньпина сняли на видео

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Кадр из видео: t.me/bort_01

В официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1" появилось видео, на котором запечатлено прощание Касым-Жомарта Токаева со своим коллегой из соседней страны – председателем КНР Си Цзиньпином.

"Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин тепло попрощались перед завершением государственного визита лидера КНР в Казахстан", – гласит подпись к видео.

В среду в столицу Казахстана совершил официальный визит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. В аэропорту его встретил Токаев.

Лидеры двух стран провели встречу, на которой подписали совместное заявление по случаю 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем. Затем они осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий".

Также в ходе визита Касым-Жомарт Токаев наградил Си Цзиньпина орденом "Алтын Қыран". В благодарность китайский лидер отметил, что "очень дорожит" этим орденом.

Заключительным этапом встречи стало прощание с гостем в аэропорту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987806-teploe-proschanie-tokaeva-i-si-tszinpina-pokazala-akorda-video/