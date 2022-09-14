"Я очень дорожу этим орденом": как прошла церемония награждения Си Цзиньпина

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: Акорда

Церемония награждения председателя КНР Си Цзиньпина орденом "Алтын Қыран" состоялась сегодня в Нур-Султане, сообщается на

В рамках данного мероприятия выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Уважаемый господин Си Цзиньпин! Дамы и господа!

Сегодня в Казахстане с государственным визитом находится лидер великой китайской державы господин Си Цзиньпин. Это большая честь для нас. Вы настоящий лидер, пользующийся всеобщей поддержкой своего народа. Вы предлагаете инновации и поддерживаете дух всего Китая, своей мудрой политикой ведете страну вперед.

Вы обладаете огромным опытом государственного управления и уникальными личными качествами. Благодаря этому Вы завоевали поддержку Вашего народа. Под Вашим руководством народ Китая вступил в новую эру. Начался период великого возрождения китайской нации. Весь мир стал свидетелем того, как в прошлом году Китай достиг цели "первого столетия". Вы смогли искоренить бедность и создать общество среднего достатка.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Эта победа, изменившая целую эпоху, обязательно проложит путь к успешному выполнению главных задач второго столетия. Я верю, что Китайская Народная Республика станет развитым и передовым государством до рубежа веков.

Ваша новаторская концепция по созданию «сообщества единой судьбы человечества» и Ваша историческая инициатива "Один пояс - Один путь" привлекли внимание всего мира. Эта концепция легла в основу создания новой модели системы международных отношений. Данная модель предусматривает налаживание эффективного взаимовыгодного сотрудничества.

Большое значение имеют Ваши стратегические инициативы по обеспечению глобальной безопасности и развития. Сейчас все человечество сталкивается с серьезными вызовами. Ваши идеи служат решительным ответом на серьезные вызовы, с которыми сейчас сталкивается человечество.

Вы внесли огромный вклад в поступательное развитие казахско-китайских отношений. В 2019 году мы вместе с Вами вывели сотрудничество двух стран на новый уровень. Мы договорились установить вечное и всеобъемлющее стратегическое партнерство. Казахстан заинтересован в укреплении сотрудничества с Китаем в различных сферах. Мы шагаем в будущее вместе. Таким образом, мы никогда не отступим от нашей непоколебимой дружбы.

Вы внесли большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и Китая. Мы высоко ценим это. Учитывая вашу особую историческую роль, я принял решение наградить вас орденом «Алтын Қыран». Эта высшая награда Республики Казахстан.

Это решение, несомненно, будет вписано золотыми буквами в историю двусторонних отношений", - заявил президент Казахстана.

Председатель КНР поблагодарил казахстанского лидера.

Си Цзиньпин. Фото: Акорда

"Уважаемый Президент Токаев, дорогие друзья!

То, что Вы сегодня наградили меня орденом "Алтын Қыран", это не только особая честь для меня лично, но и наглядная демонстрация большого внимания вашей страны к развитию казахско-китайским отношениям, а также в целом глубокого чувства дружбы вашего народа к китайскому народу.

Хочу выразить в ваш адрес, президент Токаев, а также в адрес дружественного казахского народа сердечную признательность.

За 30 лет дипломатических отношений между нашими странами неизменно сохраняется высокий уровень развития казахско-китайского сотрудничества.

Крепнет политическое взаимодействие между нашими странами, бурно развивается сотрудничество в разных сферах, налажено тесное сотрудничество в международных делах, все это послужило мощным подспорьем для развития и подъёма наших стран, придало мощный стимул для сохранения мира и стабильности в регионе.

Во время этого визита мы с президентом Токаевым договорились о повышении статуса китайско-казахских отношений. Вглядываясь в будущее, мы преисполнены уверенности в светлых перспективах наших отношений, характеризующихся вечной дружбой, взаимной выгодой и стремлением к совместному процветанию.

Я очень дорожу этим орденом, олицетворяющим дружбу между нашими народами. Уверен, благодаря нашим совместным усилиям казахско-китайские отношения будут как золотой орел взлетят высоко и полетят далеко на благо наших стран и народов!" - сказал Си Цзиньпин.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев наградил Си Цзиньпина орденом "Алтын Қыран".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987795-ya-ochen-dorozhu-etim-ordenom-kak-proshla-tseremoniya-nagrazhdeniya-si-tszinpina/