Токаев провел беседу с Лукашенко

Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко на полях саммита СВМДА, передает официальный Telegram-канал президента Казахстана "Борт №1".

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Александра Лукашенко за участие в саммитах СВМДА и СНГ. Глава государства отметил, что Казахстан придает большое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с Беларусью.

В ходе беседы президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-белорусского многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации.

"Я постоянно говорю членам правительства, что нужно делать все возможное с тем, чтобы наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, содействовать проектам. Надо использовать имеющиеся возможности. С моей стороны будут предприниматься все возможности для продолжения эффективного многостороннего сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил президента Казахстана за приглашение на саммит, отметив значительный потенциал дальнейшего укрепления СВМДА.

"То, что вы начали развивать организацию СВМДА глобально, это очень правильно", – считает президент Беларуси.

Лидеры также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках саммита СВМДА провел встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан и с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992574-tokaev-provel-besedu-s-lukashenko-video/