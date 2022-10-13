Токаев провел встречу с президентом Палестины (видео)

Махмуд Аббас и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает официальный Telegram-канал главы государства "Борт №1".

Собеседники рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Палестиной, а также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.

Глава нашего государства отметил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей.

Махмуд Аббас поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и высокий уровень подготовки саммита. Президент Палестины выразил уверенность в том, что принимаемые на саммите решения и подписываемые документы будут способствовать углублению взаимного сотрудничества.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках саммита СВМДА провел встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан и с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992559-tokaev-provel-vstrechu-s-prezidentom-palestiny/