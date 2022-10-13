Токаев встретился с заместителем Си Цзиньпина
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Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.
Во время беседы президент отметил, что участие Китая на таком высоком уровне в работе саммита СВМДА внесет весомый вклад в дело укрепления доверительного партнерства во имя мира, стабильности и безопасности на нашем огромном континенте.
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность китайской стороне за поддержку инициативы Казахстана по трансформации совещания в полноценную международную организацию.
Участники встречи обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в прошлом месяце государственного визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан.
В свою очередь Ван Цишань передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия председателя КНР Си Цзиньпина и отметил, что двусторонние отношения между Китаем и Казахстаном динамично развиваются в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах, промышленной кооперации и цифровизации.
Ван Цишань подчеркнул, что взаимоотношения между странами развиваются в духе вечной дружбы и взаимного доверия. По словам главы китайской делегации, договоренности, достигнутые в ходе визита Си Цзиньпина в Казахстан, успешно выполняются.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992482-tokaev-vstretilsya-s-zamestitelem-si-tszinpina/