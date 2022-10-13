Токаева пригласили во Вьетнам

Касым-Жомарт Токаев и вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

В ходе встречи президент Казахстана поблагодарил вьетнамскую сторону за активное участие в работе СВМДА и отметил высокий уровень плодотворного сотрудничества между странами.

Собеседники подчеркнули успешное развитие торгово-экономического взаимодействия, укрепление культурно-гуманитарных связей, открытие авиарейсов между Казахстаном и Вьетнамом. Также был отмечен имеющийся потенциал для наращивания контактов торговой, туристической, аграрной, транспортно-логистической и финансовой сферах.

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку.

В свою очередь Во Тхи Ань Суан от имени своего руководства передала приглашение президенту Казахстана посетить с визитом Вьетнам.

Касым-Жомарт Токаев и вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан. Фото: t.me/bort_01

Напомним, сегодня в Астане пройдет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Ожидается, что он станет одним из наиболее масштабных политических событий в регионе в постпандемийный период.

В мероприятии примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

Кроме того, в саммите примет участие президент Беларуси, которая является государством-наблюдателем СВМДА. Он уже прилетел в Астану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992467-tokaev-priglasili-vo-vetnam/