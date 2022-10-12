Настал ли кризис в ОДКБ, ответил министр обороны Казахстана

Военные. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минобороны Казахстана в кулуарах Акорды рассказал, целесообразно ли сейчас существование ОДКБ, в котором состоит Казахстан, поскольку во всех странах-соседях происходят военные конфликты, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Руслан Жаксылыков ответил, настал ли кризис в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

"Никакого кризиса нет. В части участия нашего государства у нас все стабильно. Казахстан выполняет свои обязательства, планы работ, которые заранее утверждали.

Говорить о какой-то панике или проблемах нет смысла. Давайте будем опираться на наше государство, на наше законодательство. Мы выполняем все установленные нормы, у нас все в порядке", — заявил он.

Отвечая на вопрос о целесообразности ОДКБ в связи с тем, что у всех состоящих в нем стран кроме Казахстана произошли конфликты, Жаксылыков добавил, что в этом заслуга казахстанского народа и государства.

"В первую очередь, это мудрость нашего народа, нашего руководства, что у нашего государства нет никаких проблем с нашими соседями. Только дружеские и братские отношения с ними.

Целесообразность (совместной с другими странами организации – прим. ред.) всегда есть – политическая и экономическая", — сказал министр.

Напомним, министерство обороны Кыргызстана отменило проведение на своей территории командно-штабных учений ОДКБ. Они должны были пройти с 10 по 14 октября.

Общественное мнение страны не приветствовало бы участие армии в предстоящих учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2022" из-за недавнего конфликта с Таджикистаном, заявил по данному поводу заместитель председателя кабмина Кыргызстана Эдиль Байсалов.

Отметим, что в середине сентября конфликт Кыргызстана и Таджикистана из-за приграничных территорий возобновился.

Также напомним, что в начале октября учения ОДКБ прошли в Алматинской и Жамбылской областях Казахстана. Однако в них не приняли участие военные из Армении - в Минобороны страны ранее заявляли, что не станут направлять своих военных из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992299-nastal-li-krizis-v-odkb-otvetil-ministr-oborony-kazahstana/