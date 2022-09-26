Глава МИД Казахстана прибыл на похороны японского премьера Синдзо Абэ

Мухтар Тлеуберди и Ешимаса Хаяши. Фото: МИД РК

По поручению Касым-Жомарта Токаева министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди прибыл с рабочим визитом в Токио для участия в церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РК.

Отмечается, что сразу по прибытии казахстанской делегации в японскую столицу состоялись переговоры Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Японии Ешимаса Хаяши.

"Выразив соболезнования от имени президента Касым-Жомарта Токаева и народа Казахстана, Министр Мухтар Тлеуберди отметил, что Синдзо Абэ был близким другом нашей страны и внес весомый вклад в укрепление взаимоотношений между двумя государствами", – говорится в сообщении.

Переговоры министров иностранных дел Казахстана и Японии. Фото: МИД РК

В ходе переговоров стороны отметили, что за короткий исторический период Казахстан и Япония достигли отношений уровня расширенного стратегического партнерства, и в этом году успешно отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

Кроме того, министры обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, пути расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействие в многостороннем формате. Подробно был рассмотрен график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоятся 27 сентября.

Напомним, что Синдзо Абэ был убит 8 июля в японском городе Нара. Стрелявшим в политика оказался 41-летний житель города Тэцуя Ямагами. Абэ скончался в госпитале при Медицинском университете Нара спустя несколько часов после нападения.

Церемония прощания прошла в Токио 11 июля, а фактические похороны состоялись 12 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1989691-glava-mid-kazahstana-pribyl-na-pohorony-yaponskogo-premera-sindzo-abe/