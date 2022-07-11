Церемония прощания с Синдзо Абэ началась в Токио

Храм Дзодзедзи в Токио, где проходит церемония прощания с Абэ. Фото: Telegram/РИА Новости

В японской столице Токио стартовала церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает РИА Новости. Политик скончался 8 июля от ранений, полученных в результате покушения. Ему было 67 лет.

Прощание проходит в буддистском храме Дзодзедзи. Роль главы дома на траурном мероприятии отведена вдове экс-премьера Акиэ.

Семья Абэ пожелала, чтобы прощание и похороны состоялись в узком кругу друзей и близких.

Церемония прощания для любого, кто пожелает попрощаться с политиком, состоится позднее в Токио и Симоносэки. Последний является родиной предков Абэ.

В Японии в большинстве случаев церемония прощания и похороны проходят по буддистскому обряду. Прощание начинается вечером и завершается спустя несколько часов. Похороны и кремация - на следующий день.

Напомним, стрелявшим в экс-премьера оказался 41-летний житель японского города Нара Тэцуя Ямагами. На допросе он рассказал о причинах своего поступка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977894-tseremoniya-proschaniya-s-sindzo-abe-nachalas-v-tokio/