Государственные похороны Синдзо Абэ состоятся 27 сентября

Синдзо Абэ. Фото: MARTIN BUREAU/AFP via Getty Images

Государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоятся 27 сентября. Такое решение приняли в японском кабмине, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

"В ходе заседания кабинета министров утром 22 июля, правительство приняло решение о проведении церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, погибшего в ходе уличного выступления, в зале "Ниппод Будокан" в парке Китаномару в Токио 27 сентября", - гласит сообщение.

Синдзо Абэ был убит 8 июля в японском городе Нара. Стрелявшим в политика оказался 41-летний житель города Тэцуя Ямагами. Абэ скончался в госпитале при Медицинском университете Нара спустя несколько часов после нападения.

Церемония прощания прошла в Токио 11 июля, а похороны состоялись 12 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979696-gosudarstvennye-pohorony-sindzo-abe-sostoyatsya-27-sentyabrya/