ОАЭ могут построить сахарный завод в Казахстане

Алихан Смаилов и шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана прибыл с официальным визитом в ОАЭ, где представил ряд инвестиционных проектов на общую сумму более 6,5 млрд долларов. Представители страны выразили заинтересованность в строительстве сахарного завода в Казахстане. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

В ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с заместителем премьер-министра – министром Администрации президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.

Алихан Смаилов отметил, что между Казахстаном и ОАЭ налажен конструктивный политический диалог и достигнут образцовый уровень двустороннего сотрудничества, чему способствуют регулярные контакты на самом высоком уровне.

"Объединенные Арабские Эмираты – основной торгово-экономический партнер Казахстана в регионе. Эмираты сохраняют лидирующую позицию среди арабских стран по товарообороту с нашей страной", – подчеркнул он.

Отмечается, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот составил 709 млн долларов с увеличением почти на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Встреча Алихана Смаилова и шейха Мансура бен Заида Аль Нахаяна. Фото: primeminister.kz

"Это впечатляющий результат, но при этом мы можем приложить совместные усилия по дальнейшему расширению номенклатуры взаимной торговли", – сказал Алихан Смаилов.

Он также отметил, что в последние годы наблюдается последовательный рост притока инвестиций из ОАЭ в Казахстан. По итогам прошлого года этот показатель вырос на 43% и достиг 250 млн долларов. Динамичный тренд сохраняется и в текущем году.

"Мы видим значительный потенциал для наращивания и углубления инвестиционного сотрудничества в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, нефтехимия, энергетика, геология. Данные сферы соответствуют нашим стратегическим приоритетам", – подчеркнул Смаилов.

В этой связи на рассмотрение шейху Мансуру бен Заиду Аль Нахаяну был передан перечень перспективных инвестиционных проектов на общую сумму более 6,5 млрд долларов. При этом казахстанский премьер акцентировал внимание собеседника на пяти наиболее крупных проектах в промышленности, энергетике, банковском секторе и сельском хозяйстве, в том числе по созданию совместного венчурного фонда, строительству сахарного завода и запуску производства кальцинированной соды.

"Правительство Казахстана настроено на углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с ОАЭ по всем направлениям", – заключил он.

Встреча Алихана Смаилова и шейха Мансура бен Заида Аль Нахаяна. Фото: primeminister.kz

По итогам встречи подписан ряд двусторонних межведомственных документов в сферах экологии, торговли, культуры и образования.

В свою очередь шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян подчеркнул особую значимость проходящего визита для укрепления и расширения сотрудничества между странами.

Он отметил, что Казахстан является одним из ведущих партнеров ОАЭ в Центрально-Азиатском регионе и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в банковской сфере и сельском хозяйстве, в том числе по производству сахара и молочной продукции.

Шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян выразил надежду, что нынешний визит главы казахстанского правительства будет способствовать продвижению отношений между странами на более высокий уровень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988733-smailov-predstavil-v-oae-ryad-investproektov-bolee-chem-na-65-mlrd-dollarov/