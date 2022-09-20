Международное агентство по биологической безопасности предложил создать Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 77-й сессии Генеральной ассамблей предложил создать международное агентство по биологической безопасности, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства напомнил, что пандемия коронавируса указала на важность сокращения в срочном порядке факторов биологической безопасности и риска.

"Все должны быть обеспокоены в связи с тем, что мы по-прежнему опираемся на Конвенцию о запрещении биологического оружия, которой уже 50 лет, не прилагая при этом никаких усилий по созданию агентства или органа для международного сотрудничества. В этом контексте мне хотелось бы вновь озвучить внесенное мной ранее предложение о создании международного агентства по биологической безопасности", – добавил он.

Он также указал на важность искреннего диалога между Востоком и Западом и новой парадигмы глобальной безопасности, в основе которой лежат принципы взаимодоверия и многоаспектного сотрудничества.

"Казахстан очень сильно пострадал от испытаний ядерного оружия в прошлом, так что мы прекрасно понимаем опасность эскалации напряженности между ядерными державами.

В силу этой причины ядерное разоружение стало одной из важнейших составляющих внешней политики Казахстана и мы будем и впредь бороться за мир, свободный от ядерных арсеналов.

Несмотря на определенный прогресс в этой области, общий послужной список не столь положительный, встревоженное растущим соперничеством и риторикой государств обладающих ядерным оружием", – резюмировал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988786-mezhdunarodnoe-agentstvo-po-biologicheskoy-bezopasnosti-predlozhil-sozdat-tokaev/