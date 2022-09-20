Токаев предложил создать региональный центр ООН в Алматы

Алматы. Фото: Максим Золотухин: UGC

Касым-Жомарт Токаев выступил на 77-ой сессии ООН – во время выступления глава Казахстана предложил открыть в Алматы региональный центр ООН по целям устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что Центральная Азия – регион обширных возможностей для международного сотрудничества, при этом страны ЦА договорились сообща работать со всеми заинтересованными сторонами.

"Чтобы заняться насущной региональный повесткой дня, которая включает изменение климата, Аральское море, рациональное использование водных ресурсов, демаркация границ, борьба с экстремизмом, а также расширение внутри региональной торговли.

Вот почему мы считаем важным создать региональный центр ООН по целям устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане в Алматы", – заявил президент Казахстана.

Токаев добавил, что Казахстан видит будущее Афганистана "как по-настоящему независимое, процветающее, нейтральное государство, которое живет в мире с соседями".

По этой причине Казахстан поддерживает сложный процесс государственного строительства в этой стране, "включая гуманитарную помощь, которая спасает жизни людей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988780-tokaev-predlozhil-sozdat-regionalnyy-tsentr-oon-v-almaty/