Папа Римский примерил кыргызский ак-калпак (фото)

Папа Римский Франциск в кыргызском ак-калпаке. Фото: Янез Север / 24.kg

Папа Римский во время съезда религиозных лидеров в Нур-Султане встретился с представителями Католической церкви Кыргызстана, которые подарили понтифику кыргызский национальный ак-калпак с флагами Кыргызстана и Ватикана, пишет издание 24.kg.

Как сообщает издание, Папа Римский пригласил на личную встречу католических монахов-иезуитов из Католической церкви Кыргызстана. Сама встреча прошла в посольстве Святого Престола в Нур-Султане.

Представители делегации из КР подарили понтифику кыргызский ак-калпак с вышитыми флагами Кыргызстана и Ватикана.

Кроме того, сообщается, что Папа Римский освятил краеугольный камень для новой католической церкви, которую построят в Бишкеке.

Глава Ватикана пошутил, что у него очень много дел дома, и если в такой далекой стране, как Кыргызстан, где мало христиан, католики нуждаются в помощи, они должны громко кричать, чтобы он услышал их и помог.

Отмечается, что вместе с кыргызскими священнослужителями на встречу с Папой приехала группа из 50 паломников из разных католических приходов Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988009-papa-rimskiy-primeril-kyrgyzskiy-ak-kalpak-foto/