Китай передаст Казахстану оборудование на 1,6 млн долларов для сельхозлаборатории

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Министерство сельского хозяйства РК и Министерство коммерции КНР подписали соглашение, согласно которому Китай передаст оборудование на 1,6 млн долларов для лаборатории инспекции качества ВКО, сообщается на официальном сайте Минсельхоза РК.

Поясняется, что соответствующее соглашение было заключено в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан.

"Создание аккредитованной по стандартам КНР лаборатории будет способствовать увеличению экспорта отечественной сельхозпродукции в Китай.

Кроме того, Казахстан заинтересован в увеличении поставок товаров глубокой переработки, кормов и кормовых добавок, мяса и мясопродуктов, молока и молочной продукции", - добавили в Минсельхозе.

По данным министерства, за 7 месяцев этого года казахстанско-китайский товарооборот в сфере АПК увеличился на 46,7% и составил 412,5 млн долларов.

Экспорт отечественной сельхозпродукции возрос на 62,2% - до 280,4 млн долларов, импорт из Китая увеличился на 22,2% и составил 132,1 млн долларов, отметили в ведомстве.

Напомним, вчера председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нур-Султан. В Акорде его встретили торжественно – с гимнами и проходом по синей ковровой дорожке.

Позже Токаев наградил председателя КНР орденом "Алтын Қыран". После всех запланированных мероприятий президент проводил своего коллегу в аэропорт. Их теплое прощание сняли на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987887-kitay-peredast-kazahstanu-oborudovanie-na-16-mln-dollarov-dlya-selhozlaboratorii/