Токаев проводил Си Цзиньпина в аэропорту Нур-Султана (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: t.me/bort_01

Государственный визит председателя КНР в Казахстан завершился. Кадры из столичного аэропорта опубликовали в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Государственный визит Председателя КНР в Казахстан завершился. В аэропорту Си Цзиньпина проводил Президент Касым-Жомарт Токаев", - говорится в сообщении.

Сегодня, 14 сентября, столицу Казахстана с государственным визитом посетил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. В аэропорту главу соседнего государства встретил Касым-Жомарт Токаев.

Он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны подписали совместное заявление по случаю 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.

После лидеры стран осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий".

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил председателя КНР Си Цзиньпина орденом "Алтын Қыран".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987796-tokaev-provodil-si-tszinpina-v-aeroportu-nur-sultana-video/