Будет ли Казахстан отправлять своих миротворцев в Армению, рассказали в МИДе

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Глава МИД РК в кулуарах VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий прокомментировал вопрос о том, будет ли Казахстан отправлять своих миротворцев в Армению, передает корреспондент NUR.KZ.

Мухтар Тлеуберди заявил, что пока вопрос так не стоит.

"Нет, пока такой вопрос (об отправке миротворцев – прим. ред.) не стоит. Вчера на внеочередном Совете коллективной безопасности ОДКБ премьер-министр Армении проинформировал глав государств-членов ОДКБ о состоянии на границе между Азербайджаном и Арменией.

В целом, информация принята, и, конечно, мы хотели получить объективную информацию, потому что с двух сторон поступает различная информация. Поэтому, в целом, главы государств приняли решение о том, чтобы генеральный секретарь ОДКБ выехал на место, получил полное видение на месте и потом проинформировал глав государств", – пояснил глава МИД РК.

Он отметил, что граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована, не демаркирована, поэтому о каком-то нарушении границы говорить тяжело.

"Сейчас первая задача – возобновить работу совместной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Казахстан готов поделиться своим опытом, поскольку мы демаркировали свою границу по всему периметру сухопутной и даже морской границы. Демаркация практически завершена со всеми государствами, кроме России. С Россией у нас еще, наверное, займет 2-3 года демаркация", – резюмировал министр.

Напомним, что Совет коллективной безопасности принял решение направить в Армению миссию ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем, чтобы оценить ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Вчера Армения обвинила Азербайджан в обстрелах приграничных территорий. В Баку заявили, что провели ответные меры на провокацию Еревана. Обе стороны сообщили о потерях.

Позже стало известно, что между сторонами были достигнуты договоренности о прекращении огня на границе. Однако в Армении отметили, что обстрелы все еще продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987677-budet-li-kazahstan-otpravlyat-svoih-mirotvortsev-v-armeniyu-rasskazali-v-mide/