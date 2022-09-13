Касым-Жомарт Токаев и шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. Фото: Акорда

Президент Казахстана принял председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Собеседники отметили, что межконфессиональный диалог является важным инструментом совместного поиска путей сплочения международного сообщества.

Президент Казахстана высказал уверенность в том, что итоги Съезда мировых духовных лидеров будут способствовать общему единению перед лицом глобальных вызовов и внесут весомый вклад в укрепление межнационального согласия, мира и стабильности.

Токаев провел встречу с главой Управления мусульман Кавказа. Фото: Акорда

Глава государства отметил важность укрепления уз дружбы и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Азербайджана.

Председатель Управления мусульман Кавказа положительно оценил итоги недавнего визита Касым-Жомарта Токаева в Баку, а также отметил значительный вклад Казахстана в развитие диалога религий и цивилизаций.

Также сегодня президент Казахстана провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ.

Кроме того, стало известно, что Папа Римский Франциск уже вылетел в Казахстан для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987524-tokaev-provel-vstrechu-s-glavoy-upravleniya-musulman-kavkaza/