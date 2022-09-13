Токаев принял Высокого представителя Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций

Касым-Жомарт Токаев и Мигель Анхель Моратинос. Фото: Акорда

Президент Казахстана принял Высокого представителя Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса, сообщается на официальном сайте Акорды.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с повесткой VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и дальнейшим развитием сотрудничества между Казахстаном и Альянсом цивилизаций ООН.

Глава государства поблагодарил Мигеля Анхеля Моратиноса за приезд в Казахстан и последовательную поддержку в проведении форума. Он также высоко оценил усилия Альянса по продвижению культуры мира, терпимости и усилий по объединению людей.

В свою очередь Высокий представитель Генерального секретаря ООН отметил высокий уровень организации VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и выразил надежду, что его итоги будут способствовать укреплению мира, согласия и межрелигиозного диалога.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987508-tokaev-prinyal-vysokogo-predstavitelya-generalnogo-sekretarya-oon-po-alyansu-tsivilizatsiy/