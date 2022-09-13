Токаев встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ

Касым-Жомарт Токаев и патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Собеседники обсудили вопросы продвижения межрелигиозного и межконфессионального диалога.

Глава государства поблагодарил патриарха за участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и его личную неизменную поддержку в продвижении высоких целей и задач этого важного форума.

Встреча Токаева с патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ. Фото: Акорда

Патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Казахстан. Это третье по счету участие патриарха в съезде. Он акцентировал внимание на важности принятия решительных действий со стороны мировых лидеров, направленных на продвижение ценностей мира, согласия и взаимоуважения.

Высокий гость также высказал надежду, что итоги съезда позволят выработать четкие ориентиры для дальнейшего укрепления мира.

Напомним, VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Нур-Султане 14-15 сентября. Еще в апреле глава Ватикана Папа Римский Франциск подтвердил Токаеву, что будет присутствовать на съезде.

В начале сентября председатель сената парламента Маулен Ашимбаев доложил президенту Казахстана о подготовке к съезду лидеров религий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987512-tokaev-vstretilsya-s-patriarhom-ierusalimskim-feofilom-iii/