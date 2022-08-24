Официальный визит Токаева в Азербайджан завершился

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев тепло попрощались перед завершением официального визита лидера Казахстана в Азербайджан, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт№1".

Также пресс-службой президента была опубликована фотография рукопожатия лидеров стран.

Напомним, что сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств также провели брифинг для представителей средств массовой информации.

Помимо этого, стало известно, что Казахстан подарит Азербайджану центр творчества мирового уровня.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле. После главы государств совершили прогулку по улицам Баку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984673-vizit-tokaeva-v-azerbaydzhan-zavershilsya/