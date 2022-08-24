Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

Глава Казахстана поблагодарил Ильхама Алиева за приглашение посетить с официальным визитом Азербайджанскую Республику.

"Прежде всего хочу поблагодарить Вас за оказанное гостеприимство. Рад впервые посетить Вашу страну в качестве президента Казахстана с официальным визитом. Несомненно, сегодняшний визит имеет для меня особое значение. По итогам сегодняшних переговоров будет подписан ряд документов. Уверен, они выведут двустороннее сотрудничество, казахстанско-азербайджанские отношения на новый уровень", – сказал Токаев.

Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Азербайджан.

Президент Азербайджана высказал уверенность в том, что визит лидера Казахстана в Баку внесет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух государств.

Напомним, что сегодня, 24 августа, президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась в резиденции президента Азербайджана "Загульба".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984596-tokaev-provel-vstrechu-s-prezidentom-azerbaydzhana/