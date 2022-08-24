Токаев прилетел в Азербайджан (видео)

Касым-Жомарт Токаев в Азербайджане. Кадр из видео: Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".

В аэропорту Баку главу нашего государства встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

В рамках визита запланированы переговоры президентов Казахстана и Азербайджана в узком и в расширенном форматах. Ожидается, что главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов многогранного двустороннего сотрудничества.

По итогам переговоров будет подписан ряд казахско-азербайджанских соглашений.

Напомним, на прошлой неделе Токаев побывал с рабочей поездкой в российском Сочи, где провел встречу с главой РФ Владимиром Путиным.

В ходе переговоров президенты обсудили актуальные вопросы многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984577-tokaev-priletel-v-azerbaydzhan/