Токаев возложил венок к могиле Гейдара Алиева (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Находящийся с визитом в Баку Президент Касым-Жомарт Токаев почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава Казахстана также возложил цветы на могилу Зарифы Алиевой, супруги Гейдара Алиева.

Токаев возложил венок к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Фото: Акорда

Затем Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Вечному огню на Аллее шахидов, возведенной в память о героических сынах азербайджанского народа, павших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность страны.

Токаев возложил венок к Вечному огню на Аллее шахидов. Фото: Акорда

Напомним, что сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В рамках визита Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Токаев возложил венок к Вечному огню на Аллее шахидов. Фото: Акорда

Кроме того, Токаев наградил Алиева орденом "Алтын Қыран" за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984668-tokaev-vozlozhil-venok-k-mogile-geydara-alieva-foto/