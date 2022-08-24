Центр творческого развития для детей построит Казахстан в Азербайджане

Касым-Жомарт Токаев в Азербайджане. Фото: t.me/bort_01

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в азербайджанском городе Физули будет построен Центр творческого развития для детей имени Курмангазы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

Президент Казахстана отметил, что Центр станет подарком казахского народа азербайджанскому народу, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку между нашими странами.

Двухэтажное здание площадью 3100 квадратных метров будет рассчитано на 600 учащихся. Строительство Центра начнется в сентябре нынешнего года и завершится в декабре 2023 года.

Ключевыми направлениями работы Центра имени Курмангазы станут вокал и музыкальные инструменты, робототехника, 3D-моделирование, веб-дизайн, фото- и видеосъемка. Кроме того, предусмотрено обучение ремеслам, в том числе ковроткачеству и гончарному искусству, а также различным видам спорта и хореографии.

Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарт Токаева и выразил уверенность, что этот центр станет творческой площадкой мирового уровня для детей города Физули.

Напомним, что сегодня, во время своего официального визита в Азербайджан Токаев наградил главу Азербайджана Ильхама Алиева орденом "Алтын Қыран".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984627-tsentr-tvorcheskogo-razvitiya-dlya-detey-postroit-kazahstan-v-azerbaydzhane/