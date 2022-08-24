Имя Гейдара Алиева получит крупная улица или проспект в Нур-Султане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перенести название улицы Гейдара Алиева на одну из больших улиц или проспектов столицы. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Вы знаете, что в свое время одна из улиц нашей столицы была названа именем выдающегося государственного деятеля, великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Город развивается, и сейчас, с позиции сегодняшнего дня, эта улица выглядит не столь внушительной.

Поэтому я принял решение и дал соответствующее поручение акиму столицы с тем, чтобы он предложил назвать именем Гейдара Алиева, человека, которого мы очень сильно и искренне уважаем в нашей стране, одну из больших улиц или проспектов нашей столицы. То есть мы перенесем название улицы на более подходящий объект. Я полагаю, что это вполне оправданно", – заявил глава государства.

На данный момент имя Гейдара Алиева носит одна из небольших улиц Нур-Султана.

Улица Гейдара Алиева в Нур-Султане. Скриншот: NUR.KZ / Google Карты

Напомним, что сегодня, 24 августа, президент Касым-Жомарт Токаев находится в Азербайджане с официальным визитом.

В Баку лидеры двух стран провели встречи в узком и расширенном формате.

После личной встречи с Ильхамом Алиевым Касым-Жомарт токаев наградил азербайджанского лидера орденом "Алтын Қыран" за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984656-imya-geydara-alieva-poluchit-krupnaya-ulitsa-ili-prospekt-v-nur-sultane/