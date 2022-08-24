Токаев наградил орденом президента Азербайджана

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил главу Азербайджана Ильхама Алиева орденом "Алтын Қыран". Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой наградить орденом "Алтын Қыран" Алиева Ильхама Гейдар оглы – президента Азербайджанской Республики", – говорится в постановлении президента Казахстана.

Указ был введен в действие со дня его подписания.

Церемония награждения президента Азербайджана высшей государственной наградой Республики Казахстан – орденом "Алтын Қыран" состоялась по завершении встречи двух глав государств.

Подчеркивается, что этой награды Ильхам Алиев был удостоен за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном. На это указал Токаев, когда вручал орден.

"Я сегодня с большим удовольствием совершаю официальный визит в Вашу страну. Мы провели очень плодотворную встречу в узком составе. В программу моего визита входит церемония награждения Вас высшим орденом Республики Казахстан "Алтын Қыран".

В Казахстане Вас знают, почитают, уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который известен во всем мире. Человека, который привел Азербайджан к исторической победе, восстановлению территориальной целостности в полном соответствии с резолюциями Совета Безопасности, в связи чем я сегодня Вас поздравил во время нашей личной встречи.

Вы вносите огромный вклад в развитие многостороннего, многогранного сотрудничества между нашими государствами. И в знак признания от имени всего казахского народа я сегодня хотел бы вручить Вам орден "Алтын Қыран", – заявил Касым-Жомарт Токаев во время церемонии награждения.

В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил президента Казахстана за эту награду и отметил, что будет и дальше прилагать усилия для укрепления дружественных отношений с нашей страной.

"Я очень горд, что Вы сочли нужным наградить меня высшим орденом Казахстана, братской для нас страны. Со своей стороны и впредь буду делать все для того, чтобы вносить вклад в развитие наших дружественных и братских отношений.

Наши народы связывают история, общие корни. Сегодня Казахстан и Азербайджан как два независимых государства, уверенно идущих по пути независимости, демонстрируют высокие темпы развития экономики и решения социальных вопросов. Растет авторитет наших стран на мировой арене.

Я рассматриваю эту награду как знак уважения всему азербайджанскому народу. Я особо горд, что получаю эту награду из Ваших рук.

Еще раз хочу подтвердить полную поддержку курсу реформ, которые Вы проводите. Политика, которую Вы проводите полностью отвечает национальным интересам народа Казахстана. Все цели, которые Вы поставили, я уверен, будут достигнуты", – подчеркнул глава Азербайджана.

Сегодня, 24 августа, Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Позже прошла официальная церемония встречи президента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984607-tokaev-nagradil-ordenom-prezidenta-azerbaydzhana/