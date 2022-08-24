Переговоры Токаева и Алиева в расширенном формате. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели переговоры в расширенном формате. Программу официального визита президента Казахстана в Азербайджан продолжили переговоры глав государств с участием членов официальных делегаций, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев обсудили ключевые вопросы казахско-азербайджанского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Лидер Казахстана вновь выразил признательность за приглашение посетить Баку и проявленное гостеприимство.

"Я вполне удовлетворен состоявшейся встречей в узком составе, в ходе которой мы провели обстоятельный обмен мнениями практически по всем вопросам взаимодействия наших государств в различных сферах сотрудничества. Казахстан и Азербайджан – близкие государства, мы стратегические партнеры и союзники. Сегодня будет подписана Декларация об углублении стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами", – сказал глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что прибыл в Азербайджан с особой миссией – для вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень. Президент Казахстана подробно остановился на развитии двусторонних торгово-экономических связей.

"Радует, что в последние годы объем торговли значительно вырос, практически в три раза. Но хотел бы заметить, что это, конечно же, не повод заниматься самоуспокоением, полагаю, что возможности наращивания торговли имеются. Правительствам наших стран стоит поработать с тем, чтобы уже в самое ближайшее время мы смогли довести объем торговли между нашими странами до 1 млрд долларов", – сказал глава государства.

Переговоры Токаева и Алиева в расширенном формате. Фото: Акорда

Президент Казахстана также обратил внимание на благоприятные перспективы для развития гуманитарного сотрудничества.

"Полагаю, что в следующем году по договоренности между правительствами наших стран мы могли бы провести декаду культуры Азербайджана в Казахстане. Большой интерес сохраняется к Вашей культуре. Мы с большим удовольствием могли бы принять выдающихся представителей азербайджанской культуры в нашей стране", – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Азербайджана поблагодарил главу нашего государства за то, что он принял приглашение посетить Азербайджан.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, еще раз от всей души хочу Вас приветствовать, сказать "добро пожаловать". Хотел бы выразить благодарность за то, что Вы приняли приглашение и посещаете нас с официальным визитом, который, я уверен, будут иметь большое значение для будущего развития наших отношений. В первую очередь хотел бы еще раз в присутствии делегаций поблагодарить за награждение меня высшим орденом Республики Казахстан "Алтын Қыран". Для меня большая честь удостоиться этой награды.

Я рассматриваю это как свидетельство дружбы и братства наших народов и высокую оценку тому, что Азербайджан делает в плане укрепления наших отношений. Также только что была сделана презентация дара Казахстана Азербайджану – центра творческого развития детей, который будет построен на освобожденных территориях. И это еще одно проявление братского отношения к нашему народу, вклад в дело восстановления Карабаха", – подчеркнул президент Азербайджана.

Ильхам Алиев. Фото: Акорда

Лидер Азербайджана отметил, что сегодня был проведен обстоятельный разговор по широкой повестке дня двусторонних отношений и международной проблематике.

"Конечно, большие планы по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. И в Казахстане, и в Азербайджане предприняты своевременные действия по созданию этой инфраструктуры. Сейчас речь идет об увеличении объема грузопотока между нашими странами, увеличении транзитного потенциала наших стран. Соответствующие органы уже определенное время активно взаимодействуют в этом направлении. Уверен, что также дадим толчок развитию торгово-экономических отношений. Есть большие резервы для увеличения товарооборота.

Мы сегодня по некоторым направлениям будущего торгово-экономического сотрудничества обменялись мнениями. Можем конкретизировать в плане увеличения взаимных поставок. Также большие перспективы и в инвестиционной сфере. И в Казахстане, и в Азербайджане существует позитивный инвестиционный климат. Большой объем иностранных инвестиций. Думаю, что настало время, чтобы мы объединили усилия в этом направлении и участвовали в совместных инвестиционных проектах в Азербайджане, Казахстане и, возможно, в других странах", – сказал Ильхам Алиев.

Наряду с этим президент Азербайджана напомнил, что недавно одна из центральных улиц Сумгаита была названа в честь видного сына казахского народа, просветителя, тюрколога Ахмета Байтурсынова. Он выразил уверенность, что связи между нашими двумя братскими странами будут успешно развиваться.

По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой и Комплексную программу развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022-2026 годы.

Главы государств также провели брифинг для представителей средств массовой информации.

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. Фото: Акорда

В рамках официального визита президента Казахстана в Баку были подписаны следующие документы:

Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой. Комплексная программа развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022-2026 годы. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве. План сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики на 2023-2024 годы. Программа по культурному сотрудничеству между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики на 2022-2025 годы. Протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестан и Шуша. Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики по сотрудничеству в сфере информационно-коммуникационных технологий. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области транспорта Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области транзитных грузоперевозок.

Напомним, что сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, Токаев наградил Алиева орденом "Алтын Қыран" за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984644-tokaev-zayavil-chto-pribyl-v-azerbaydzhan-s-osoboy-missiey/